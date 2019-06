KNKB roept op: 'Gooi geen olie op het vuur in kwestie-Iseger en Scheepstra'

De opschudding in de kaatswereld ontstond nadat Daniël Iseger en Manon Scheepstra op 28 april gekaatst hadden voor de afdeling O.G. Huzum. Iseger woont in de Leeuwarder wijk Zuiderburen en zou volgens de regels van de KNKB dus voor Goutum moeten kaatsen. Iseger kreeg voor het overtreden van die regel een schorsing van drie wedstrijden opgelegd door de strafcommissie. Scheepstra woont volgens haar eigen opgave wel in het postcodegebied van Huizum en mag dus wel voor die afdeling kaatsen. Daar waren de andere kaatssters het echter niet mee eens en dus dreigden zij met een boycot van de bondspartij in Easterein. Scheepstra trok zich na al die opschudding terug.

Verklaring

In de verklaring die donderdag verstuurd is legt de KNKB uit hoe de regels nou precies zijn en de bond komt daarnaast met een oproep. "De KNKB roept kaatsers, verenigingen en verdere betrokkenen op om in de ontstane situatie geen olie op het vuur te gooien. De emotie in de kaatswereld is altijd duidelijk aanwezig en dat is voor het kaatsen van grote waarde. Toch is het van belang dat in het geval van 'kwesties' iedereen elkaars argumenten en standpunten respecteert", schrijft de bond in de verklaring.

De bond schrijft verder dat het zich realiseert dat afstappen van het afdelingskaatsen een andere beleving van de kaatssport zou betekenen. "Uitkomen voor een zelfgekozen vereniging betekent dat we overstappen op vrije formatie: klassiekers als de bondspartijen, de Freule en Ald-Meiers verliezen dan hun specifieke waarde. Samen met de verenigingen stelt de KNKB beleid op, namens alle verenigingen zorgt de KNKB ervoor dat dit beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De KNKB hecht boven alles aan een eerlijke competitie", zegt de KNKB.

Met het versturen van de verklaring hoopt de KNKB dat de rust in de kaatswereld terugkeert.