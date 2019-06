Ale de Boer zaterdag 'international' voor Noord-Nederland: "Het is zeker een eer"

De Boer speelde de afgelopen acht seizoenen voor ONS Sneek, maar daar heeft hij na de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen afscheid genomen. "Ik heb letterlijk de schoenen aan de wilgen gehangen", vertelt hij. "Andere dingen zijn belangrijker, dus daar steek ik nu mijn energie in."

Speciaal tintje

"Dus is het zaterdag mijn laatste wedstrijd die nog ergens om gaat. Dus het heeft wel een speciaal tintje." Naast De Boer zitten ook ONS'ers Curty Gonzales en Frits Dantuma bij de selectie. Zij spelen komend seizoen beide voor Harkemase Boys en worden dus ploeggenoten van de vier andere 'internationals': Erick Jansema, Jesse Renken en de Friezen Joris Voest en Henny Bouius. Joost Jesse Visser van Buitenpost is de zevende Fries in de selectie van bondscoach Ron Jans.

Donderdagavond komt de selectie voor het eerst bij elkaar. "We gaan trainen en dan horen we het verder wel van Ron Jans", zegt De Boer. "Ik denk dat we elkaar even kunnen leren kennen. Dan goed trainen en voor zaterdag wat dingen op papier zetten: wie speelt waar, hoe en wat."

Laatste keer in 1960

De interland tussen twee noordelijke elftallen werd in het verleden vaker gespeeld. In 1913 was de eerste uitvoering van het duel, toen wonnen de Duitsers met 7-2. Daarna is de wedstrijd nog 27 keer gespeeld, maar de laatste keer was in 1960. "Het werd dus ook wel weer tijd", volgens De Boer. "Het is mooi om dit mee te maken."

De wedstrijd is komende zaterdag om 15.00 uur in het stadion van FC Emmen.