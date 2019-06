"Bezoekers en artiesten ervaren allemaal het Oerol-gevoel"

Voor iedereen die nog nooit op Oerol is geweest: wat maakt het festival zo bijzonder?

"De combinatie van theater, muziek en de kunstinstallaties die opgaan in de omgeving, de vrijheid op het eiland en het lekkere buiten zijn maakt Oerol tot een uniek festival. Voor mij is dat ook wel echt het Oerol-gevoel. En ik hoor ook van veel andere mensen, van bezoeker tot artiste, dat zij een soort van Oerol-gevoel ervaren. Ik ga daarom de komende week ook op zoek naar dat Oerol-gevoel en wat dat nou precies is."

Het thema van Oerol is dit jaar 'kantelende perspectieven', wat houdt dat in?

"Oerol staat erom bekend een gemeenschappelijk betrokken festival te zijn. Dit jaar focussen ze op de tijdsgeest van nu, waarin veel polarisatie is en maar een beetje oog voor het perspectief van de ander. Het thema van dit jaar heeft als doel om verhalen uit een ander perspectief te vertellen en ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat eruit ziet."

Naar welke voorstellingen kijk jij zelf het meeste uit?

"Ik heb twee theatervoorstellingen en twee muziekvoorstellingen uitgezocht die mij erg aanspreken. Als eerste de voorstelling Lost Tango van Orkater/Via Berlin/ Ragazze Quartet. De voorstelling is extra speciaal omdat Via Berlin hun 10-jarige jubileum viert. Carel Kraayenhof maakt muziek in deze voorstelling. Hij is bekend van het muziekstuk dat hij speelde op de bruiloft van Willem-Alexander en Máxima, toen Máxima een traantje wegveegde. Na het Friese stuk Part-Time Paradise van SKOFT&SKIEP/Tryater kijk ik ook uit. Het publiek zit op een grote installatie en zij kijken uit op een camping, wat net de gemeenschap in het klein is."

"Wat de muziek betreft ga ik naar twee hele verschillende optredens toe. Als eerste Douwe Bob. Hij geeft elke dag een kort en intiem optreden op het strand. Douwe Bob is aardig mainstream, wat opvallend is voor Oerol. En ik ga ook naar de Secret Garden Sessions. Daar spelen verschillende neo-klassieke artiesten, zoals de Duitse pianist en componist Martin Kohlstedt en Ruben Hein, die op dit moment artistiek leider is van het Nederlands Jeugd Jazz Orkest."