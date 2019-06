Justitie eist 20 jaar celstraf tegen weduwe Tjeerd van Seggeren

De officier van justitie Henk Mous: "Ik ben er van overtuigd dat de verdachte bij de moord betrokken is. Het is vrijwel uitgesloten dat de verdachte dit alleen Tjeerd kon aandoen. Daar zit een plan achter. Ik ben van mening dat er sprake is van medeplegen en moord; van voorbedachte rade."

Het feit dat niet bekend is wie de vrouw heeft geholpen met de moord, hoeft volgens justitie geen beletsel te zijn. "Het staat vast dat ze haar echtgenoot met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht met een mededader. Geen noodtoestand of overmacht door huiselijk geweld."

Motief

Volgens het Openbaar Ministerie was haat het motief voor de verdachte. De twee hadden relatieproblemen. "De haat richting Tjeerd van Seggeren kreeg steeds meer vorm", zegt de officier van justitie over de verdachte. "Ik zie echt de haat tegen Tjeerd als het belangrijkste motief."

Strafmotivatie

Officier van justitie Mous: "De verdachte hoeft niet mee te werken aan haar veroordeling, maar het is onbegrijpelijk dat de verdachte nog steeds kiest voor zelfbescherming en ontkenning. Schrijnend in deze is dat de verdachte in deze stelt dat ze haar biologische vader nog nooit heeft gekend. Nu heeft ze ervoor gezorgd dat haar kinderen hun vader maar kort heeft gekend."

"Deze zaak is uniek in zijn doortraptheid. Partnergeweld gebeurt veel meer en partnerdoding ook. Alles afwegend als dader van medeplegen moord: 20 jier selstraf."

Dood in 2017

Het lichaam van het 37-jarige slachtoffer werd op 9 juli 2017 aangetroffen in een stuk weiland bij De Westereen. De weduwe van Van Seggeren werd op 19 december 2017 aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de dood van haar man. Haar voorarrest is meerdere keren verlengd.