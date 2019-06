Waadhoeke vergadert over plaatsnaamkwestie: regionale of Nederlandse naam?

Op tientallen plaatsnaamborden is de Nederlandse naam afgeplakt, zodat alleen de Friese naam nog zichtbaar is. De actiegroep die daarachter zit is Frije Fryske Grûn. "Wij zijn trots op onze eigen taal en wij vinden dat onze taal (talen) vanzelfsprekend moet zijn, ook op de komborden", schrijven ze in een persbericht. "Wij weten ook al dat ze onze economie en eigenheid ten goede komen. Dus, waar wachten we nog op? En het argument 'anders kunnen ze ons dorpje niet meer vinden' is anno 2019 zwaar achterhaald (niets anders als kroegpraat)."

Wat is nu het geval? De plaatsnaamborden in de eerdere gemeenten Littenseradiel en Menameradiel waren in het Fries, terwijl Het Bildt en Franekeradeel de Nederlandse plaatsnaam bovenaan hebben.