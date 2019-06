Gezocht: verhalen over de Afsluitdijk

In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, wordt het verhaal van dit iconische bouwwerk verteld door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Mensen die er wonen, werken, recreëren of elke dag gebruik van maken. Voor hen is de Afsluitdijk meer dan alleen 32 kilometer asfalt.

Op zoek naar verhalen

Voor Omrop Fryslân gaat programmamaker Janko Krist de reportages maken. "Elke Fries is toch minstens één keer in z'n leven over de Afsluitdijk gereden, sommigen rijden er elke dag overheen. Het is en blijft een bijzondere rit. En zo zijn er vast honderden verschillende verhalen."

Omrop Fryslân is op zoek naar deze verhalen. Van bewoners tot de campinggasten, en van de forens tot de fietsfanaten. Van de meest bijzondere verhalen worden reportages gemaakt. De verhalen kunnen worden doorgegeven via www.omropfryslan.nl/afsluitdijk/.

Gigantische klus

De verbouwing van de Afsluitdijk is een gigantische klus. Naast het verhogen en versterken van de dijk, komen er extra spuisluizen en gemalen en wordt de veiligheid van de weg verbeterd. Ook wordt er een vismigratierivier aangelegd en zijn er verschillende initiatieven voor innovatieve en duurzame energievormen.

Heel veel mensen zullen hier de komende jaren aan werken. Ook deze mensen en werkzaamheden zullen worden gevolgd in de reportages van Omrop Fryslân en NH Media. De reportages worden ook verwerkt tot een compilatie, die bij de voltooiing van de werkzaamheden wordt uitgezonden door beide regionale omroepen.