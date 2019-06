Dader koninginnedagaanslag Apeldoorn mogelijk geïnspireerd door Oera Linda-boek

Hoogleraar Goffe Jensma is toen, tien jaar geleden, door de recherche gebeld om meer informatie over het boek in te winnen. Dat is nu bekend geworden. "Het was heel apart. Waarom bellen ze me, vroeg ik me af."

Gevonden op zijn kamer

"De nadruk moet wel liggen op het woord 'mogelijk'", zegt Jensma. "Want het is nog niet zo eenvouding om te bewijzen dat het boek Karst Tates tot zijn daad heeft geïnspireerd. Maar het was voor de recherche wel reden om me te bellen. Op zijn kamer vonden geschriften over runen (oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren, red.) en over het Oera Linda-boek." Het is niet duidelijk of Tates het boek echt heeft gelezen. "In het rechercherapport is het boek ook niet genoemd."

"Het is het bijzonderste boek uit de Friese literatuurgeschiedenis", vertelt Jensma. "Het heeft zoveel discussie losgemaakt over de vraag of het echt is of niet."