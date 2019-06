Drie nieuwe documentaires voor project Nije Eagen

De documentairemakers krijgen hulp op het vlak van crowdfunding, financiering en worden ook begeleid bij het maken van hun documentaire. Een van de makers is Tristan Visser van Terschelling. Hij werkt aan zijn film 'Onder Water', over het effect van geluidsvervuiling onder water.

Menno Boersma en Marinthe Hek zijn inmiddels bezig met 'Onsje Minder'. Het wordt een documentaire over ons voedselsysteem en de manier waarop wij eten.

De derde documentaire heet 'Doorgaan' en is van Johanneke Dijkstra en haar team. Het gaat over Piet Rozendaal, in bekende bokser uit Leeuwarden. Thema's is de documentaire gaat over kracht en overleven.

Fryslân DOK

Het eindresultaat is te zien bij Omrop Fryslân in een Fryslân DOK. Vorig jaar was Nije Eagen voor het eerst. Toen leverde het ook drie Fryslân DOKs op: 'Soort van hetzelfde' van Jan Martien Bakker, 'De Muze' van Tom Tieman en 'Vergeet mij niet' van Froukje van Wengerden.