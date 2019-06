FNP: scholen voor journalistiek moeten ook Friese les geven

Volgens de FNP heeft het Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden het ook over een opleiding voor journalisten in regionale talen. Dat handvest is de basis voor de bestuursafspraken tussen Rijk en provincie.

De FNP heeft ook gehoord dat de herkenning van Friese teksten door Google en andere zoekmachines nog niet optimaal is. Daarom kan Omrop Fryslân momenteel nog niets anders als titels van video's op internet in het Nederlands te plaatsen. Dat geldt ook voor teksten en filmpjes van andere organisaties, bedrijven en privépersonen, zegt de FNP. De partij wil weten of Gedeputeerde Staten daar ook iets aan kunnen doen.