Oranje speelt eerste thuiswedstrijd EK-kwalificatie in Heerenveen

De Oranjevrouwen spelen hun eerste thuiswedstrijd voor de kwalificatie voor het EK in Heerenveen. De regerend kampioen van Europa treft Turkije in het Abe Lenstra-stadion op dinsdag 3 september. De ploeg van Sarina Wiegman speelde een jaar geleden ook al in Heerenveen, dat was toen in de WK-kwalificatie.