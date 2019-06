'Mascotte' Gerard Bos ziet Amerikaanse St. Louis Blues kampioen worden

Gerard Bos uit Leeuwarden is door het dolle heen, nu zijn favoriete ijshockeyteam, de St. Louis Blues, voor het eerst in de historie kampioen van de National Hockey League-competitie is geworden. De ploeg won in de finale van de Boston Bruins met 4-1. Sportverslaggever Bos is al langer groot fan van de kleine, in Nederland onbekende ploeg.