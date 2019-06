Cambuur-directeur De Graaf: "Dit is vervelend voor de club"

Het opstappen van RvC-voorzitter Johan Schikker, Rudy Douma en Jan Koster is niet over één nacht ijs gegaan, zo zegt De Graaf. "Dit speelt al een tijdje. Dit is na een bepaalde periode de slotsom. We hebben niet met modder gegooid of elkaar de hersens in geslagen. Maar dit is de uitkomst. Het is niet leuk, maar het is zoals het is."

De Graaf wil niets over de achtergronden zeggen. Hij verwijst naar de verklaring die de partijen hebben gegeven en die te lezen is op de website van de club. "We laten het bij een verschil van inzicht, daar geven we inhoudelijk geen toelichting op. Dat hebben we afgesproken met het stichtingsbestuur, de raad van commissarissen en de directie, dus daar houd ik me ook aan. Het is duidelijk dat dit vervelend is voor de club en voor mensen", vertelt De Graaf.