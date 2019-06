Vervoersbedrijf Arriva zet na de zomervakantie meer spitsbussen in tussen Heerenveen en Groningen. In de spits rijdt de Qliner 315 dan vier keer per uur in plaats van twee keer. De extra bussen rijden vanaf 26 augustus in zowel de ochtend- als middagspits. De spitsbussen zijn mogelijk na een extra financiële injectie van de provincie om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren.