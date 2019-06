Iepenloftspul 'De Lêste Floed' in Brantgum gaat van start

Het is tegelijk het verhaal van een generatieconflict tussen hem en zijn zonen, die hun eigen pad kiezen. Het iepenloftspul is geschreven door Baukje van Hijum op basis van het boek 'De lêste floed' van Durk van der Ploeg.

Woensdagavond was de try-out. "Die ging heel goed. We hadden ook mooi publiek voor de try-out en het was hartstikke mooi weer. We hadden medewerkers en cliënten van thuiszorgorganisatie Het Friese Land uitgenodigd", vertelt regisseur Atsje Lettinga.

De grootste spanning is er echter nog niet af. "We hebben gisteren toch wel kunnen genieten van de reacties van de toeschouwers. Die waren hartverwarmend. Wat we met de voorstelling wilden, hebben we al heel veel van terug gekregen.

Hoe naakter, hoe beter

De organisatie had eerst groot willen uitpakken, met grote decors, maar heeft er toch voor gekozen om het heel klein te houden, met veel symboliek. "Zo in het proces werd het motto 'hoe naakter, hoe beter'. We zeiden: hoe meer je van jezelf kunt laten zien, hoe mooier. Alles daaromheen hebben we steeds meer geminimaliseerd, waardoor er naar ons gevoel een prachtig belevingsstuk is overgebleven."

Klei

Lettinga woont zelf in Buitenpost, maar is geboren en getogen in het gebied waar het stuk speelt. "Ik heb het gevoel dat die klei toch wel veel invloed heeft en absoluut ook het eb en vloed. Dat mechanisme van de zon, de maan, de zee en het land", vertelt ze.

"Wat ik zelf heel mooi vond: we hebben een grote bak slib in het decor en als een van onze speler daar in om zit te roeren en scheppen, dan ruik je het slib. En dat is een heel unieke geur."