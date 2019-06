LIVEBLOG: De tweede dag van de zaak-Van Seggeren

Na een schorsing van 15 minuten gaat de rechtbank verder met de behandeling van de feiten. De dag nadat Tjeerd van Seggeren is gevonden, spreekt de politie met de verdachte. Agenten zien dat er in de telefoon van de verdachte geen WhatsApp-berichten met Van Seggeren staan. Dat komt doordat hij geen internetbundel had, zegt de verdachte. Er staan alleen sms'jes in van de laatste dag. De telefoon is ook vastgelopen.

Zij installeerde WhatsApp, Facebook en Instagram en haalde die er ook heel regelmatig weer af. De onderliggende vraag is hoogstwaarschijnlijk of zij sporen probeerde te wissen. Volgens haar mocht ze die apps niet gebruiken en moest zij ze daardoor steeds verwijderen om te voorkomen dat hij het ontdekte. Het gebeurde ook om 03.30 uur in de nacht dat iederen op zoek was naar Van Seggeren. En eveneens op haar verjaardag op 24 juni als haar moeder en oom 's ochtends vroeg op bezoek komen. De vraag waarom het op bepaalde momenten gebeurde, antwoordt ze: "Ik weet het niet meer. Ik ben geen database."