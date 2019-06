Gemeenten naar Den Haag met petitie voor meer geld jeugdzorg

Eerder was de jeugdzorg bij het Rijk ondergebracht. In 2015 is het overgegaan naar de gemeenten. Naast de roep om extra geld zijn de gemeenten ook bezig om de jeugdzorg anders te organiseren, maar dat kost tijd.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Er zijn in totaal 355 gemeenten in Nederland. Dus minder dan de helft daarvan steunt de petitie. Zoetendal is echter niet bang dat dit als argument zal worden gebruikt door de politiek. "Ik denk dat dat wel meevalt. We zijn al langer in gesprek over de tekorten die we hebben. Dat doet onze branchevereniging, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ook", vertelt hij.

"Ik denk ook dat veel gemeenten ervoor hebben gekozen om het via de branchevereniging te doen. We hebben wel gezegd met een paar gemeenten: het is goed dat wij niet alleen bij het kabinet, maar ook bij volksvertegenwoordigers aankloppen."

Prinsjesdag

De gemeenten verwachten niet meteen een zak met geld mee te krijgen. "We willen vooral dat Kamerleden in de aanloop naar Prinsjesdag goed scherp zijn op de structurele tekorten.

Zoetendal denkt dat het landelijk tekort op 1,5 miljard euro per jaar ligt. Het kabinet heeft echter 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een paar jaar. "Dat geeft wel aan hoe groot dat gat is."