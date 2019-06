Besluit over Garden of Dance genomen: Sneekweekfeest komt op het Bristolterrein

Het festival werd afgelopen jaren altijd in de tuin van het stadhuis in Sneek georganiseerd, maar de tuin is niet meer beschikbaar omdat het gemeentehuis herbouwd wordt. Het plan was aanvankelijk om het evenement naar het Veemarktterrein te verhuizen, maar omwonenden en ondernemers uit Sneek waren daar op tegen. De gemeente ging niet verder met deze plannen.

De gemeente Súswest-Fryslân, de organisatie van Garden of Dance en Sneekweek 2.0 hebben lang overleg gepleegd over een mogelijke vervangende locatie. Ook moest de organisatie in gesprek met de brandweer, politie en andere hulpdiensten. Nu is er dus wel een nieuwe plek gevonden: het parkeerterrein aan de Prins Hendrikkade.

Voorwaarden

Omwonenden van het Bristolterrein worden via een brief op de hoogte gesteld. Op 29 juli begint de opbouw van het festival: op het parkeerterrein moeten een podium, bars en toiletten komen. Het evenement zelf duurt van 2 augustus tot en met 10 augustus, vier dagen later moet het terrein weer volledig zijn opgeruimd.

Het evenement duurt elke avond van 20.00 tot 01.00 uur. Er zal streng op worden toegezien dat er niet meer dan 3.500 mensen op het terrein zijn. In de vergunning is verder opgenomen dat het feest niet meer geluid mag produceren dan 85 decibel. Dit is ook de grens die voor de andere podia in Sneek zal gelden.

Prins Hendrikkade afgesloten

De Prins Hendrikkade is tussen de twee rotonden afgesloten voor verkeer tussen 20.00 en 02.00 uur. Enkel de speciale Sneekermeerbus, de hulpdiensten en bewoners van de straat krijgen vrije doorgang.

Bereikbaarheid winkelstraat

De winkels aan de Oosterdijk zijn overdag bereikbaar via het parkeerterrein, maar de drie stegen naar de winkelstraat toe zijn tussen 20.00 en 02.00 uur dicht. Tot 18.00 uur kunnen mensen hun auto's ook nog kwijt op een groot deel van het terrein.