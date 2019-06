Fierljepwedstrijd in Burgum prooi voor Ysbrand Galama

Marrit van der Wal is bij de vrouwen gepromoveerd naar de eerste klasse. Van der Wal uit It Heidenskip, en houdster van het Nederlands record (17.58 meter), heeft vorig jaar gemist vanwege een operatie aan de knie en moest in de tweede klasse beginnen. Ze won dinsdag in Burgum met 16.00 meter, een seizoensrecord, en is nu terug op het hoogste niveau.

Datzelfde geldt ook voor Anna-Jet Leyenaar uit Sneek. De nu 26-jarige meervoudig Fries- en Nederlands kampioene hield acht jaar terug vanwege studie op, maar wil nog een keer zien waar haar sportieve grenzen liggen. Ze staat tweede in het klassement bij de topklasse vrouwen, achter Marrit van der Wal. Regerend Fries kampioene Sigrid Bokma uit Hindeloopen is derde.