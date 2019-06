Een Friese crime-serie: waar moet die volgens jou over gaan?

De ambitie van New Noardic Wave is om de crime-serie nog voor 2020 op een van de grote video-on-demand platformen zoals Netflix of Videoland te krijgen. Daarom zoekt New Noardic Wave naar het beste crime-idee van Friesland.

Anton Felipa van New Noardic Wave wol voortbouwen op de filmscene die al in Friesland bestaat, denk aan het Noordelijk Film Festival. "Wij denken: hier in Friesland gebeurt heel veel en we zijn heel goed in het vertellen van verhalen. Nu gaan we een stap verder."

Wedstrijd

Zaterdag 22 juni zijn mensen welkom op de Voorstreek in Leeuwarden om hun idee voor te leggen. De mensen met de beste 10 ideeën worden uitgenodigd om op 18 juli een workshop te volgen. Dan is er onder andere iemand aanwezig om de deelnemers te begeleiden met de financiële uitwerking van hun plannen.

Felipa: "We kijken of het wel realiseerbaar is en of het wel een aantrekkelijk verhaal is. Je kunt iets verzinnen met seriemoordenaars, maar je moet het wel goed naar voren kunnen brengen." De beste 5 plannen die uiteindelijk overblijven, worden gepresenteerd aan omroepen, filmmaatschappijen en streaming-platformen zoals Netflix en Videoland.

Waar moet je plan aan voldoen?

"Het gaat voornamelijk om een idee, een synopsis die je een beetje op papier kunt zetten. En het moet in Friesland plaatsvinden. Je kunt denken aan een drugslab, mensensmokkel, witwassen in Leeuwarden, noem maar op." Felipa weet zeker dat er zich mooie ideeën aandienen. "Er is zoveel creativiteit en er zijn zoveel mensen met talent."