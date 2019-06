Het lukt Sander Arends nét niet bij ATP-toernooi Rosmalen

Arends zal ook de komende weken met Middelkoop spelen: "Vorig jaar hebben we goede resultaten gehaald op gras. In Antalya haalden we de finale en op Wimbledon wonnen we ook een rondje. Dus toen hij me vroeg hoefde ik daar niet lang over na te denken." Arends en Middelkoop spelen waarschijnlijk ook dit jaar samen in Antalya voor ze in Londen deelnemen aan Wimbledon.

Dat betekent wel dat hij niet langer doorspeelt met zijn vaste dubbelmaat, Tristan-Samuel Weissborn uit Oostenrijk. De afgelopen weken speelde hij met hem ook nog een flink aantal toernooien in Azië. "De resultaten waren daar wel goed, maar bij mij overheerste de vraag hoeveel rek er nog inzat bij ons als duo. Daarom heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt en heb ik Sam laten weten dat ik niet verder wilde. Hij vond dat wel moeilijk, maar begreep het wel."

Arends verder met nieuwe dubbelmaat

Voor de periode na het grasseizoen moest er dus een nieuwe dubbelmaat komen. Uiteindelijk is dat David Pel geworden. Met Pel speelde Arends ook al het grote World Tennis Tournament, eerder dit jaar in Rotterdam. "Daar verloren we in de eerste ronde, maar het voelde wel goed. We hebben daar als duo prima gespeeld."