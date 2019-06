Urban Trail Leeuwarden krijgt vervolg

De 'KLM Urban Trail' gaat bij een aantal Leeuwarder bedrijven naar binnen. Deelnemers rennen of wandelen dwars door de gebouwen heen. De route gaat onder meer via hotel Post-Plaza, de Blokhuispoort, het keramiekmuseum Princessehof, Neushoorn en langs de kazerne van de brandweer.

Inschrijving

Volgens Remco Bruijns van de organisatie is het advies om niet te lang te wachten met het inschrijven voor het evenement. "Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen voor hardlopen of wandelen. Op het parcours is het nog mogelijk om te kiezen voor de 5 km of 10 km bij de splitsing. De start- en finishlocatie is voor iedereen gelijk", zegt Bruijns.