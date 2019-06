Cambuur en Zwolle nog niet akkoord over Mous, Jansen weg

Kevin Jansen

Cambuur maakte woensdag bekend dat ze Jamie Jacobs overneemt van Jong AZ. Dat betekent voor Kevin Jansen dat hij niet terugkeert in het Cambuur Stadion. De middenvelder stapte in de winterstop over van NEC en tekende een contract voor een half jaar in Leeuwarden. Nu er met Jacobs een nieuwe middenvelder komt, is het zeker dat Jansen zijn laatste wedstrijd in het geel-blauw heeft gespeeld. Hij krijgt geen nieuwe aanbieding van Cambuur."