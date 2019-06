Reitse Spanninga over de nieuwe haring: "Culinaire porno"

Hij heeft de haring van zijn visboer uit Joure meegenomen. De visboer krijgt ze ingevroren binnen, als één ijsklomp. "Dat is verplicht, want eerder had men last van de haringworm en daar wordt je niet blij van. Met het bevriezen gaat het beestje dood."

Wat is er zo speciaal aan de nieuwe haring?

"De vis moet op z'n minst 16 procent vet hebben. Maar er komt ook meer bij, dus over drie weken is de haring nog vetter: dat noemen ze Koninginneharing."

Hoe eet je de haring?

"Pak de haring bij de staart en laat 'm zo in je mond glijden." Omrop Fryslân-collega Lennie Bronsveld mag ook proeven. "Als kind lustte ik het niet, maar in 2014 had ik een college die een doos haringen meenam, compleet met uien en roggebrood. Toen was ik verkocht. En nu eet ik iedere week een haring."

En hoe smaakt het?

Al smakkend vertellen Reitse en Lennie verder over de bijzondere vis. "Dit is culinaire porno, geweldig, wat heerlijk. Hij is goedgekeurd, hoor," roept de chef-kok. Ook Lennie vindt het lekker. "Hij is stevig genoeg." Lennie geeft als cijfer een 8,5 aan de nieuwe haring. Reitse geeft zelfs een 9.

Waarom moeten we aan de haring?

"Het is gezond hoor, mensen," zegt Reitse Spanninga. "Vrouwen, jullie krijgen er een geweldige huid van, het vult de huid mooi op als een natuurlijke botox. De haring kost 3 euro en is een stuk beter als een hamburger van die firma."

Nog een tip

Als laatste heeft Reitse Spanninga nog een tip: "Bewaar de staart van de haring. Die kieper ik bij de buren in de tuin, dan gaan de katten daarheen."