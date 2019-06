Afke Boven over nieuwe spelshow: "Ik heb me ontzettend vermaakt"

"Je moet proberen te winnen van een team van bekende Nederlanders", legt Afke uit over het doel van het spel. "In het team waar ik tegen moest spelen zaten Dave von Raven (van de Rotterdamse band The Kik), Samantha Steenwijk (volkszangeres) en Bertie Steur (Boer Zoekt Vrouw). Voor elke juiste vraag, win je een provincie. En die de meeste provincies heeft, wint."

Afke vertelt hoe ze in de quiz terecht is gekomen. "Bij Omrop Fryslân kwam er een bericht wie mee wilde spelen. Ik heb mezelf opgegeven en ben uitgenodigd voor een gesprek. Zenuwachtig was ik niet. Het leuke is dat ik in Hilversum en Amsterdam heb gewerkt, dus ik kwam een heleboel oud-collega's tegen."

Of Afke het programma heeft gewonnen, mag ze vanzelfsprekend nog niet prijsgeven. Maar dat ze de finale tegen Bertie moest spelen wel, want iedereen speelt in een finale. "Zij zat ook in Provinciale Staten dus zij weet ook echt wel wat. Met de vraag hoeveel mensen in Flevoland orale seks hebben, moest ik proberen te winnen."

Volgens Afke waren er veel leuke vragen. "Saaie vragen waren er in ieder geval niet. Ik had alle Elfstedentochtfeitjes paraat, want daar wilde ik geen fouten mee maken. Maar die kwamen er niet in voor."