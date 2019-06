Bouwbedrijf Friso kan in één dag een huis neerzetten

In één dag een woning bouwen lijkt onmogelijk. Toch is het gelukt door in de fabriek houtskeletbouwelementen te maken, met ramen en kozijnen er al in. Toen zijn leidingen, installaties en badkamers in de elementen aangebracht. Dat is allemaal op transport naar Eindhoven gegaan en daar kon het in een dag worden geplaatst en gemonteerd.

De flexwoningen zijn voor de starters op de woningmarkt en voor mensen met een urgentieverklaring. Ze worden woensdag feestelijk opgeleverd.