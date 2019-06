Filmpje van Friese scholieren miljoenen keren bekeken

De zes waren al een poosje bezig met het klimaat en de plastic soep. Zo is Floor niet lang geleden vegetariër geworden, en is Famke bezig om afval rondom school op te ruimen. In de pauze kwamen ze op het idee om een video te maken.

Dat het filmpje in korte tijd zo populair zou worden, is een grote verrassing voor de vriendinnen. "We krijgen reacties uit de hele wereld, en ook veel verzoeken voor bijvoorbeeld sponsoring", vertelt Floor.

Het beantwoorden van mails en telefoontjes is bijna een dagtaak voor de klimaatenthousiastelingen, maar dat vinden ze alleen maar mooi. Ze hebben ondertussen ook al een volgende actie op touw gezet: ze roepen volgers op om op zaterdag 22 juni massaal op te ruimen. Dat kan in de natuur, maar ook in het eigen dorp of in de stad.