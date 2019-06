Rustpunt 'Nocht en Wille' opent deuren voor fietsers en wandelaars bij Terband

Het is vaak druk met fietsers en wandelaars voor de deur bij Erica Kroes. Ze woont in Terband bij natuurgebied de Deelen en opent haar rustplaats 'Nocht en Wille'. Een rustplaats is net iets anders dan gewoon een picknicktafel en een afvalbak langs een fietspad.

"Het is gezelliger. Mensen kunnen even een bake=je koffie zetten, of thee natuurlijk", zegt Erica Kroes. "Ook kunnen mensen hier hun fiets opladen of even naar de wc", vertelt ze. "Ik wilde altijd al een theetuin, maar daar heb ik geen tijd voor. Een rustpunt is daarom geschikt. De mensen kunnen zichzelf redden, maar als ik wel even gezellig wil praten, dan kan dat ook."