Kielstra opgetogen over verbreding sluis Kornwerderzand; ook vaargeul wordt aangepakt

De vaargeul is nu niet diep genoeg, maar die wordt ook verbreed en verdiept, zodat grotere schepen er langs kunnen. Bovendien worden de bruggen, die de laatste jaren voor veel problemen zorgden, vernieuwd. "Dat is voor het wegverkeer ook prachtig."

Kielstra is opgetogen dat het geld nu eindelijk binnen is voor de aanpak van het knelpunt. "Het is mooi nieuws voor Fryslân, het is mooi nieuws voor de economie. Het is prachtig dat die sluis verbreed wordt." De sluis wordt 11 meter breder gemaakt, de totale breedte komt daarmee op 25 meter.

Dat er geen ruimte is voor vluchtstroken bij de bruggen, is volgens Kielstra geen probleem: "Die zijn er nu ook niet en het is nu ook een 70 kilometerzone. het is maar een klein stukje. Ik vind het veel belangrijker dat de bruggen het doen."

Het hele project moet een impuls even aan de noordelijke economie, onder andere doordat er nu grotere schepen gebouwd kunnen worden bij de scheepswerven aan de IJsselmeerkust. Met name voor de bouwers van grote, luxe jachten, zegt Kielstra. "Dit biedt gewoon geweldige kansen."