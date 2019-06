Schrijver Nyk de Vries treedt op in Litouwen

Aan het project doen ook Maarten van der Graaff, Maria Barnas en Ilja Leonard Pfeijffer mee. Elke Versopolis-partner selecteert een aantal dichters die gekozen kunnen worden door andere Europese literaire festivals.

In 1992 was De Vries ook al eens in Litouwen, dat wat toen met de band The Amp waar hij zanger van was.

Op vrijdag 21 juni zal Nyk de Vries optreden op Boeksimmerboek in Drachten.