Boerderij in Broek kan worden afgebouwd na uitspraak Raad van State

Twee buurtbewoners hadden de zaak bij de Raad van State gebracht. Ze vinden dat een van de bijgebouwen te ver van de overige bebouwing komt te staan. En ze zijn bang dat er later nog een tweede woning bijkomt. De Raad van State is het het daar niet mee eens, en zegt dat die tweede woning niet is toegestaan.

Gemeente De Fryske Marren kreeg wel een tik op de vingers over de bekendmaking van het bestemmingsplan. Boven de email die de gemeente had gestuurd, stond dat het ging om Woudfennen bij Joure, terwijl het plan voor het hele noordelijke buitengebied van Skarsterlân ging.

De omwonenden van de Plusterdyk hebben daardoor te laat op het bestemmingsplan gereageerd. Dat ze te laat waren, is echter te vergeven, maar hun beroep was ongegrond.