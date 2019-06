Kallemooi-haan scharrelt alweer op het eiland

Het feest op Schiermonnikoog draait voor de eilanders lang niet alleen om de haan. Op dinsdag staan op het feest namelijk de kinderspelletjes centraal. Koekhappen, stoofjeprikken en mei paard-en-wagen door het dorp rijden. En dat alles gebeurt rondom de paal met de haan.

Dierenorganisaties vinden de traditie schadelijk voor de haan, en willen dat het feest wordt aangepast. Maar toen de haan er op dinsdagavond werd uitgehaald, zagen de eilanders geen problemen met de haan. "Ik heb het gezien dat die haan eruit gehaald werd", vertelt een eilander. "Hij werd teruggebracht naar de eigenaar, en hij greep meteen een kip."

Buiten het zicht

De haan wordt in zijn tijd in de mand in de gaten gehouden door een veearts. Toch wilde de organisatie de haan dit jaar niet direct laten zien aan het publiek. De haan werd na het naar beneden halen buiten het zicht van publiek en media in een andere mand gedaan.

Volgens RTV Noord wilde de Kallemooicommissie voorkomen dat de media opnames zouden maken van de haan.

Uiteindelijk is de haan in optocht weer terug naar de eigenaar gebracht, waar hij weer tussen de kippen is geplaatst. Voor zover bekend waren hier geen dierenactivisten meer bij.