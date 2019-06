LIVEBLOG: Zaak-Van Seggeren voor de rechter

Het gaat best lang over een bezoek van de moeder en oom van de verdachte op 24 juni 2017; de verjaardag van de vrouw van Van Seggeren. Dat bezoek was een dag eerder dan verwacht en volledig onverwacht. Tjeerd van Seggeren had tegen zijn vader gezegd dat het heel raar ging. Hij zag hoe zijn vrouw 's ochtends vroeg tot twee keer toe naar beneden ging en met iemand telefonisch contact had. De deur is tot twee keer toe van het slot gehaald en Van Seggeren heeft die weer dicht gedaan. 's Ochtends om 6.30 uur werd er voorzichtig op het raam geklopt en waren de moeder en oom er plotseling, terwijl ze helemaal uit Duitsland moesten komen. Dat bezoek duurde maar heel kort en hun auto stond een eind verderop geparkeerd terwijl de moeder niet goed kon lopen.

Om 9.30 uur zijn ze vertrokken. Daarna hebben ze een rondje in de buurt gereden waarbij ze ook heel dicht bij de plek kwamen waar Tjeerd van Seggeren later dood werd aangetroffen. Er is die dag ook contact geweest tussen de moeder en de verdachte. Het wordt niet gezegd maar het lijkt erop dat het geen normale verjaardag was, maar hoe het wel precies zit, komt niet echt boven water. De oom wordt omschreven als een Hells Angel-achtig type en dat vindt de verdachte niet leuk. De verdachte blijft zeggen dat ze van niets wist, maar wordt ermee geconfronteerd dat ze de route naar Wilhelsmhaven heeft nagezocht waar het bezoek vandaan moest komen. Volgens haar was dat omdat ze op bezoek wilde bij een familielid daar.