Plaatjes van kaatstoppers sparen? Het kan bij drie Friese supermarkten

Het is niet de eerste keer dat er zo'n verzamelactie met kaatsplaatjes is. In 2009 had de KNKB al een overeenkomst met de C1000 in Franeker en die actie was een groot succes, zegt Mirjam Kuipers van de supermarkt die nu een Albert Heijn is. De huidige actie wordt breder opgezet. Zo kunnen de plaatjes worden gespaard bij de Albert Heijn-winkels in Franeker, Stiens en St.-Annaparochie.

Bij elke tien euro aan boodschappen krijgen de klanten drie kaatsplaatjes. Het gaat om plaatjes in de volgende categorieën: NK 2018 alle jeugdcategorieën, dames 1e klasse, dames hoofdklasse, heren 1e klasse, heren hoofdklasse, winnaars Freule 2018 en Ald-Meiers partij 2018, en alle PC-koningen van 2009 tot en met 2018. Tussen alle plaatjes is er ook één gouden plaatje. De gelukkige vinder kan dan met het hele gezin op vakantie.