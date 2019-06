In welke gemeente wonen de meeste 100-plussers? Het CBS heeft de cijfers

In totaal wonen in Nederland zo'n 2200 mensen die ouder zijn dan honderd jaar. Vooral vrouwen worden zo oud. Van alle Nederlandse 'eeuwelingen' is 85 procent vrouw.

De provincie met de meeste senioren die meer dan een eeuw oud zijn, is Zeeland. In Noord-Brabant wonen er het minst. Ook heeft het CBS uitgezocht hoe het per gemeente is gesteld. In die lijst komt Schiermonnikoog als absolute winnaar uit de bus. Op de andere Friese Waddeneilanden woont dan weer geen enkele 100-plusser.

Op Schiermonnikoog wonen 67 tachtigplussers. Twee van hen zijn meer dan honderd jaar oud. Samen zetten zij het eiland op ruime afstand van de rest van de Nederlandse gemeenten. Het CBS berekent namelijk per gemeente hoeveel van de duizend tachtigplussers er ouder zijn dan een eeuw. De top-10 van gemeenten ziet er dan zo uit: