Dijkgraaf Paul van Erkelens neemt na zestien jaar afscheid van Wetterskip Fryslân

De 66-jarige Van Erkelens komt oorspronkelijk uit Winterswijk. Daar was hij ook burgemeester. Daarna was hij elf jaar dijkgraaf in Regge en Dinkel in Overijssel, voordat hij in 2004 dijkgraaf bij Wetterskip Fryslân werd.

Secretaris-directeur Oeds Bijlsma van Wetterskip Fryslân typeert Van Erkelens als 'een landelijke autoriteit op het gebied van waterbeheer'.

Wetterskip Fryslân begint binnenkort de procedure voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf.