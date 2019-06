WMO in Leeuwarden op de kop, gemeente wil vrijwilligers inzetten

"Meer tijd niet nodig"

Wethouder Herwil van Gelder van Leeuwarden presenteerde dinsdag de plannen voor de nieuwe wijze van WMO-zorg. Grote zorgaanbieders, waaronder de Kwadrantgroep en Alliade, hadden de gemeente in een brief gevraagd om meer tijd voor de vernieuwing van de zorg. Maar daar is het college niet op ingegaan.

Naast de grote aanbieders zijn er ook een aantal kleinere zorgbedrijven die graag meer tijd hadden gehad. Want het betekent voor die bedrijven, en voor de cliënten, dat het stelsel over de kop gaat. Zo heeft MindUp voor GGZ-cliënten altijd aangegeven dat zij vinden dat voor hun cliënten de verandering niet te groot moet zijn. Maar wethouder Van Gelder vindt dat in deze plannen genoeg rekening met die zorgen wordt gehouden.

"Vrijwilligers doen geen werk van professionals"

De gemeente zegt met klem dat het niet de bedoeling is dat vrijwilligers het werk van professionals overnemen. Maar feit is wel dat de vrijwilligersorganisaties vol in beeld zijn, nu er over bezuinigingen wordt gesproken. De vrijwilligers hebben zich aangesloten bij de Vrijwilligers Organisatie Leeuwarden (VOL). Met zestig aangesloten organisaties is de VOL een serieuze partner voor de gemeente.

Zesduizend cliënten

Totaal zesduizend mensen in de gemeente Leeuwarden krijgen op een of andere manier zorg uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De komende tijd moeten er afspraken worden gemaakt, met name voor mensen die meer specialistische zorg krijgen. Dan gaat het om bijvoorbeeld dagbesteding, een van de duurste vormen van zorg. Er wordt opnieuw gekeken wat die zorg krijgt en die toetsing zal worden gedaan door de instellingen die nu ook de zorg leveren.

In juli voor de raad

De plannen van wethouder Van Gelder zijn een voorstel aan de gemeenteraad. In juli zal die raad er een beslissing over nemen.