Nederlandse volleybalvrouwen geven voorsprong weg en verliezen

Zonder Hester Jasper, die niet bij de selectie zat, en Marrit Jasper, zij viel in de derde set in, begonnen de Nederlanders een het duel. De eerste set was spannend. De Nederlanders wonnen met 22-25. Ook de tweede set eindigde goed, met 23-25 winst.

Daarna kwamen de Belgen in twee sterke sets terug. Met 25-17 en 15-19 wat het zomaar weer gelijk: 2-2. Ook de vijfde en laatste set was voor de Belgen, met 15-10.

Nations League

Nederland blijft dertiende op de ranglijst van de Nations League. Alleen de eerste zes kwalificeren zich voor de eindronde.