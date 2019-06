Skûtsjes Earnewâld en Langweer als eerste officieel gemeten met nieuwe meetmethode

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) is dinsdag in IJlst begonnen met het digitaal meten, wegen en inscannen van de skûtsjevloot. Als eerste waren Earnewâld en Langweer aan de beurt. De komende weken volgen volgen de anderen. De bedoeling van de nieuwe meting is om de criteria van de grootte van het tuig dat een schip mag voeren, te perfectioneren.