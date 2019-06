IJsfabriek in Sint Nicolaasga wordt continubedrijf en neemt mensen in vaste dienst

De medewerkers komen te werken in een vijfploegendienst, waarbij de fabriek zeven dagen per week en 24 uur per dag ijs maakt. Het bedrijf zal vooreerst mensen die nu nog door tussenkomt van een uitzendbedrijf bij de fabriek werken, een vast contract aanbieden.

Volgens directeur operationele zaken, Bark Hakbijl, is de fabriek goed bezig om de producten in de markt te zetten. De groei vooral daar aan te danken. Dat de zomers de laatste jaren erg warm waren, speelt ook mee, maar is volgens Hakbijl niet bepalend.