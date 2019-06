Geld voor bredere sluis bij Kornwerderzand is binnen, werk kan beginnen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 15 miljoen beschikbaar voor het breder maken van de sluis bij Kornwerderzand. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat ook de regio 15 miljoen extra in de bredere sluizen wil steken, is er nu genoeg geld voor het werk.