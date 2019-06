UNIS Flyers aanvaller Nijland blijft langer

In de 22 wedstrijden in de BeNe-League scoorde Nijland vijf keer en kon hij negen keer een assist achter zijn naam schrijven. De aanvaller is blij met zijn verlenging. "Heerenveen is de plek waar ik mijn hele jeugd in opleiding ben geweest. De fans in Heerenveen zijn altijd fijn en steeds luidruchtiger waardoor ik als speler beter ga presteren."

Het contract met Nijland is met een seizoen verlengt.