Oranjevrouwen winnen in blessuretijd

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde niet een overtuigende wedstrijd in het Stade Océane fan Le Havre, en ontsnapte vroeg in de wedstrijd aan een achterstand. Olivia Chance kreeg een grote kans, maar schoot de bal op de lat. Zelf wist de kampioen van Europa amper goede kansen te creëren. Oranje leek lang op weg naar een gelijkspel, tot Roord in de extra tijd toch nog toesloeg.

De Leeuwinnen spelen zaterdag hun tweede wedstrijd, tegen Kameroen. Vijf dagen later is Canada de tegenstander. Nederland en Canada gaan op dit moment gelijk op in de groep.