Steeds meer oudere dodelijke slachtoffers in Friese verkeer

Oorzaak zou de e-bike kunnen zijn. "Maar dat is een veronderstelling. We kunnen het niet onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Op de provinciale wegen is het drukker geworden. Op de nieuwe wegen, zoals de Centrale As en de N381 tussen Drachten en Emmen, het veel drukker geworden in het verkeer dan de tijd voordat de vierbaans wegen er waren "Dat was ook de bedoeling. Nu het drukker is geworden op deze wegen, is er minder verkeer in de dorpen en dat is goed". volgens Sietske Poepjes.