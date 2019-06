Huisarts Jan Waling Huisman zwemt 22 kilometer met Maarten van der Weijden

Jan Waling Huisman is huisarts in Harlingen en zal met de Elfstedentocht in alle steden 2 kilometer met Maarten van der Weijden meezwemmen. "Ik begeleid mensen met kanker, vooral met het laatste stuk", vertelt hij. Hij is daarom extra gemotiveerd om mee te zwemmen. Daarnaast heeft hij ook veel kankergevallen meegemaakt in zijn privéleven. "Mijn ouders, zus en drie goede vrienden heb ik verloren aan kanker."

Normaliter heeft hij niet zoveel met grote acties om geld in te zamelen voor de ziekte, maar deze tocht is anders. Hij heeft veel respect voor Maarten en zijn prestatie. "Vorig jaar hebben we Maarten gezien bij Stavoren. Hij kwam daar aan in het donker. Lange slagen, lange klappen. Dat maakte zoveel indruk. We hebben hem drie dagen gevolgd Het liet me niet meer los."