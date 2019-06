Weidevogels, fietsen of kalkvrij water, wat wint de reclameprijs 2018?

Het doel van de Friese Reclameprijs is om het gebruik van de Friese taal in reclame-uitingen te stimuleren. De prijs is een initiatief van de Ried fan de Fryske Beweging, en wordt al sinds 1995 uitgereikt.

Vorige winnaars zijn onder andere de Mazzelshop, Resi Wooncentrum en Wetterskip Fryslân.

Er kan gestemd worden op een speciale website.