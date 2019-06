Onderzoek naar groei waterplanten in meren

De proef wordt gedaan in de vijver van het hoofdkantoor in Leeuwarden en in De Leijen bij De Rottefalle. In het water worden dan matten neergelegd, met daarop onderwaterplanten. Een paar matten worden afgeschermd van vissen en watervogels, om uit te zoeken hoe groot hun invloed is op de groei van onderwaterplanten.

De matten zijn gemaakt van materiaal dat makkelijk afbreekt in de natuur.