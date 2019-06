Harmonie Weidum en VV ODV Wijnjewoude Friese clubs van het jaar

De verkiezing is opgezet door de Rabobank, in samenwerking met andere organisaties, bedrijven en instellingen, zoals het NOC*NSF, regionale dagbladen en het LKCA, de organisatie voor cultuureducatie en amateurkunst. Met de verkiezing kunnen verenigingen en clubs worden beloond voor de rol die zij spelen in een gemeenschap.

Formule

Om te voorkomen dat de grootste clubs en verenigingen automatisch ook de meeste stemmen krijgen, is er een rekenformule toegepast. In Fryslân gingen de meeste stemmen naar muziekcorps Advendo in Sneek, maar door die rekenformule eindigde het corps op een derde plek.

Volgende week zullen alle provinciale winnaars hun vereniging 'pitchen'. Een vakjury bepaalt daarna welke twee clubs zich 'Club van het Jaar 2019' mogen noemen.