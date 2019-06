Foppe de Haan kijkt vooruit op WK: "Ze hebben wel een goede kans om te overleven"

De Haan was erbij toen de vrouwen in 2017 Europees Kampioen werden. Hoe volgt hij de wedstrijden nu? "Meer op afstand natuurlijk. Via radio, televisie en in de krant. Voor de rest niet. In de voorbereiding heb ik nog wel eens contact gehad met Sarina Wiegman (bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, red.)"

De voormalig assistent-coach schat de kansen voor het Nederlandse team dinsdag goed in. "In deze poule waar ze nu in zitten hebben ze wel een goede kans om te overleven. Als je naar de tegenpartij kijkt en naar wat ze zelf kunnen, zou het een grote verrassing zijn als ze het niet zouden halen. Ik denk dat we veel kwaliteit hebben, en dat we daardoor de laatste vier kunnen halen."

Favorietenrol

De Oranje Leeuwinnen zijn Europees kampioen en hebben daarmee meteen al een soort favorietenrol. Dat zou in hun voordeel én nadeel kunnen werken. "Het is maar niet hoe ze ermee omgaan. Ze hebben natuurlijk na het EK een slechte periode gehad. Ik heb het idee dat ze daar wel weer overheen zijn."

Toch heeft de ploeg binnen Europa nog wel concurrenten. Volgens De Haan zijn dat Duitsland, Frankrijk en Spanje. "Buiten Europa gaat het om de Verenigde Staten. Japan hoorde daar ook bij, maar die waren maandag heel slecht. Australië was ook minder dan ik had gedacht."