Zakken met geld, vuurwapens en dikke auto's in witwaszaak in Leeuwarden

Aanleiding voor de invallen was volgens Reijenga informatie die binnenkwam via Meld Misdaad Anoniem. "Mensen hebben aangegeven dat de man actief was in de verdovende middelen. Dat was voor ons de aanleiding om samen met andere informatie een onderzoek te starten. Blijkbaar viel het mensen op dat sommige mensen meer geld uitgeven dat ze zouden hebben. Deze man had ook nog een uitkering, dus dat valt op."

"Deze man verhandelt verdovende middelen. Daar wordt geld aan verdiend. Daarme wordt in de 'bovenwereld' onroerend goed mee gekocht. Dat wurdt verhuurd en dat is legaal. Op een gegeven moment wordt het heel lastig voor de overheid als je dat niet kunt bewijzen. In dit geval kunnen we dat en dat wordt de verdachte ook als last voorgelegd."

Auto's en boten

In totaal werden er op vijftien plekken invallen gedaan. Daar troffen de teams verdovende middelen, vuurwapens en zakken met geld aan. "Er zijn ook auto's en boten in beslag genomen." Op foto's is te zien dat er niet alleen bij woningen spullen zijn weggehaald. Ook in de parkeergarage onder het Wilhelminaplein heeft de politie een dure auto in beslag genomen.