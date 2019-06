Fietselfstedentocht kijkt opnieuw naar draaiboek na onweer van maandag

Net na tien uur 's avonds kwam het bericht dat de laatste fietsers van de Fietselfstedentocht door de organisatie van de weg werden gehaald. Onweersbuien zouden het te gevaarlijk maken om door te fietsen. Voorzitter Stephan Rekker is blij met het verloop van deze evacuatie: "Gelukkig hebben we op tijd opgeschaald, zodat we de mensen snel van de weg konden halen, want het was niet vertrouwd."

Bij een korte evaluatie op dinsdagochtend komt het bestuur er echter wel meteen achter dat het huidige draaiboek een hiaat heeft: er is geen plan voor een vroege onweersbui. Op het moment dat de buien maandag de provincie bereikten waren er nog maar enkele honderden fietsers onderweg. Waren de buien eerder gekomen, dan kan er al snel gesproken worden over duizenden fietsers. Een monsterklus, denkt ook Rekker: "Dan is er hopelijk de gemeenschap die helpt, bijvoorbeeld met boerderijen, dorpshuizen of gymzalen. Ik denk dat dit deel van het draaiboek nog niet 100 procent waterdicht is."

Zeedijkroute blijft voorlopig

De route bij de zeedijk, over het Bildt, was voor veel deelnemers een pittige onderneming. Met een wind uit het noorden tot noordoosten, hadden de fietsers vol de wind tegen. De afleiding van de dorpen werd gemist.

In de jaren hiervoor liep de route onder andere door Ferwerd en Blija. Maar nu dus niet meer. Nu was het één lang stuk langs de zeedijk in de richting van Holwerd. Toch is de harde wind en de kritiek, niet meteen reden voor de organisatie om de route weer terug te brengen naar de dorpen. "Vorig jaar vonden wij de route prachtig, dus dat zal nu niet na één zware editie worden aangepast."